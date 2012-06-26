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شل: بدء اغلاق حقل مجنون العراقي من أجل الصيانة

Tue Jun 26, 2012 6:03pm GMT
 
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بغداد 26 يونيو حزيران (رويترز) - أعلن متحدث باسم شل اليوم الثلاثاء بدء اغلاق حقل مجنون العراقي الذي تتولى تشغيله الشركة لاجراء أعمال صيانة.

وقال المتحدث إن من الصعب تقدير الفترة التي ستستغرقها أعمال الصيانة في الحقل الذي بلغ انتاجه 54 ألف برميل يوميا في فبراير شباط.

وقال مسؤول من شركة نفط الجنوب العراقية إن انتاج الحقل بلغ نحو 23 ألف برميل يوميا بعد ظهر أمس الاثنين قبل اغلاق الحقل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 