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مسؤول: العراق يمنح باشنفت الروسية منطقة الامتياز النفطي 12

Thu Jun 28, 2012 3:00pm GMT
 
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28 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول نفطي اليوم الخميس إن العراق منح شركة باشنفت الروسية حقوق تطوير منطقة الامتياز النفطي 12.

وقال صباح عبد الخادم رئيس القطاع القانوني في إدارة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية لرويترز إن الشركة فازت بالامتياز بعد فشل مفاوضات أولية في مايو ايار.

وفي الشهر الماضي رفضت مجموعة تقودها بريميير أويل التي مقرها بريطانيا وتضم باشنفت وبترو فيتنام عرضا من الحكومة لتطوير هذا الامتياز ضمن الجولة الرابعة لتراخيص الطاقة في العراق. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 