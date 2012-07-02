النفط الأمريكي يتراجع 1% عند التسوية بفعل بيانات ضعيفة
نيويورك 2 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اليوم الإثنين في ظل بيانات ضعيفة بشأن الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة اثارت مخاوف بخصوص الطلب على النفط مما بدد بعض المكاسب التي حققها يوم الجمعة.
وتقلصت الخسائر بفعل تهديد من مشرعين إيرانيين بغلق مضيق هرمز أمام الناقلات التي تحمل الخام للدول التي تؤيد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) هبط الخام الأمريكي الخفيف تسليم أغسطس آب 1.21 دولار أو 1.42 في المئة ليبلغ عند التسوية 83.75 دولار للبرميل بعد أن تم تداوله في نطاق بين 82.10 و85.05 دولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
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