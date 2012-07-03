الحكومة العراقية تقر ميزانية تكميلية بقيمة 9.35 مليار دولار

بغداد 3 يوليو تموز (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء على ميزانية تكميلية بقيمة 10.875 تريليون دينار (9.35 مليار دولار) لعام 2012 تضاف إلى ميزانية بقيمة 100.5 مليار دولار أقرها البرلمان في فبراير شباط.

وتعرض شؤون الميزانية على البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. وبلغ متوسط سعر النفط المفترض في الميزانية التي أقرت في فبراير 85 دولارا للبرميل بينما تبلغ الصادرات المتوقعة من الخام 2.6 مليون برميل يوميا. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)