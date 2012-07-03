النفط الأمريكي يرتفع 4.7% عند التسوية وسط مخاوف بشأن الامدادات

نيويورك 3 يوليو تموز (رويترز) - قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من أربعة في المئة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف جديدة من تعطل الامدادات بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز وتجربتها إطلاق صواريخ قادرة على إصابة إسرائيل.

وحصل الخام على دعم أيضا من آمال في أن تقدم بنوك مركزية مزيدا من إجراءات التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد العالمي ومن عمليات تغطية مراكز قصيرة قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة غدا.