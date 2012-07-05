النفط يرتفع دولارين مع بلوغ اضراب نرويجي طريقا مسدودا

لندن 5 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت دولارين للبرميل بحلول الساعة 0933 بتوقيت جرينتش إلى 101.77 دولار اليوم الخميس بعدما قرر اتحاد صناعة النفط بالنرويج عدم السماح للعمال بالعودة إلى العمل في الرف القاري النرويجي لانهاء اضراب مستمر مع بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي الخفيف دولارا إلى 88.66 دولار للبرميل.

وتعتزم شتات اويل النرويجية الان تعليق الانتاج عقب الاخطار وهو ما سيؤدي لنقص الانتاج بنحو 1.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا. والنرويج ثامن اكبر مصدر للنفط.