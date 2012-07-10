الخام الأمريكي يغلق منخفضا أكثر من دولارين

نيويورك 10 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي منخفضة أكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء إذ تبددت المخاوف من شح الامدادات من بحر الشمال بعدما أمرت الحكومة النرويجية بانهاء إضراب لعمال النفط وتراجعت واردات الخام الصينية في يونيو حزيران.