الخام الأمريكي يغلق منخفضا أكثر من دولارين
نيويورك 10 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة للنفط الأمريكي منخفضة أكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء إذ تبددت المخاوف من شح الامدادات من بحر الشمال بعدما أمرت الحكومة النرويجية بانهاء إضراب لعمال النفط وتراجعت واردات الخام الصينية في يونيو حزيران.
وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم أغسطس اب عند 83.91 دولار للبرميل متراجعة 2.08 دولار أو 2.42 بالمئة بعد تداولات بين 83.65 و85.95 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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