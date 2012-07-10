برنت ينخفض 2.34% مع انتهاء اضراب النرويج وتراجع واردات الصين
نيويورك 10 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة لمزيج برنت منخفضة أكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء بعدما أمرت الحكومة النرويجية بانهاء اضراب لعمال النفط في البلاد وهو ما هدأ القلق من شح امدادات بحر الشمال ومع تراجع واردات الصين من الخام في يونيو حزيران.
وفي لندن أغلق برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس اب عند 97.97 دولار للبرميل منخفضا 2.35 دولار أو 2.34 بالمئة بعد تداولات بين 97.73 و99.65 دولار للبرميل. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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