الخام الأمريكي يرتفع دولارا للبرميل

لندن 11 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي دولارا للبرميل ليصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.91 دولار الساعة 0739 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء حيث يتوقع المستثمرون أن تكشف بيانات المخزون الأمريكي عن تراجع في مخزونات النفط الخام للأسبوع الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم تراجعا في مخزونات النفط بعد أن أفادت إحصاءات معهد البترول الأمريكي بتراجع مخزونات الخام الأمريكية 695 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو تموز.