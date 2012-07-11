برنت يرتفع دولارا إلى 98.97 دولار للبرميل

لندن 11 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي دولارا في المعاملات الآجلة ليصل إلى 98.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء مع استمرار مساره التصحيحي بعد خسائر امس الثلاثاء إثر إنهاء حكومة النرويج لإضراب كان يهدد بوقف انتاج مليوني برميل يوميا.