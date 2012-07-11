أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2013

لندن 11 يوليو تموز (رويترز) - قالت منظمة أوبك اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2013 من مستوى ضعيف بالفعل في 2012 وعزت ذلك إلى المخاوف بشأن ديون أوروبا وتعثر تعافي الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تضخ ثلث إمدادات النفط العالمية إن متوسط الطلب اليومي على إنتاجها من الخام في 2013 سيظل دون مستويات إنتاجها الحالية مع قدوم إمدادات إضافية من منتجين خارج المنظمة مما سيكفي لتلبية نمو متواضع للطلب.

وقالت أوبك في تقرير شهري "إلى جانب أزمة منطقة اليورو فإن التوترات السياسية في الشرق الأوسط وانكماش الصناعة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 2010 وتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة يغذي عدم التيقن فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي."