الجزائر تعزز الاستثمارات النفطية إلى 80 مليار دولار في 2012-2016

الجزائر 11 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها سترفع استثماراتها المزمعة في قطاعات التنقيب عن النفط والتكرير والبتروكيماويات إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات الأربعة المقبلة.

وقال عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لسوناطراك إن الشركة أطلقت برنامجا استثماريا إضافيا وإن إجمالي الاستثمارات في فترة 2012-2016 سيرتفع إلى 80 مليار دولار من الخطة الأصلية البالغة 62.2 مليار دولار.

وأضاف زرقين في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الشركة في النصف الأول أن إجمالي صادرات الشركة من النفط والغاز في النصف الأول من العام بلغ 57.2 مليون طن من المكافئ النفطي وأن الإيرادات بلغت 37.7 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.