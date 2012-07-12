وكالة الطاقة: التباطؤ الاقتصادي قد يكبح جماح أسعار النفط

12 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يحد من ارتفاع أسعار النفط ولكن هناك احتمالا لأن تؤدي "مفاجآت غير سارة في الامدادات" إلى اطلاق موجة ارتفاع أسعار النفط مجددا.

وقالت الوكالة التي تقدم النصح للدول الصناعية في سياسة الطاقة إن قوى العرض والطلب انحسرت بوضوح منذ بداية العام وإن مخزونات النفط زادت بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية.

لكن الوكالة أضافت أن أي خطوة من جانب أوبك للالتزام بشكل صارم بالسقف المستهدف للانتاج وهو 30 مليون برميل يوميا "ستجازف باطلاق موجة ارتفاع للاسعار ربما تكون ضارة."

وذكرت وكالة الطاقة إن 12 عضوا في اوبك انتجوا ما يقرب من 31.8 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران قبل فرض حظر أوروبي على النفط الايراني وتشديد العقوبات الامريكية على ايران.

وأبقت الوكالة تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط مستقرا عند نحو 800 ألف برميل يوميا خلال 2012 مع ارتفاعه إلى نحو مليون برميل يوميا في 2013 .