ايرباص: طيران الشرق الأوسط اللبنانية تطلب 10 طائرات ايه320-نيو

باريس 12 يوليو تموز (رويترز) - قالت ايرباص في بيان اليوم الخميس إن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية وقعت مذكرة تفاهم لشراء خمس طائرات ايه320-نيو وخمس طائرات ايه321-نيو بالاضافة إلى ثمانية خيارات.