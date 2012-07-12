النفط الأمريكي ينخفض دولارا إلى 84.81 دولار للبرميل

لندن 12 يوليه تموز (رويترز) - هبط سعر النفط الأمريكي دولارا إلى 84.81 دولار للبرميل اليوم الخميس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن العوامل الأساسية تراجعت بوضوح في 2012 ومع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني في وقت لاحق اليوم.