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النفط الأمريكي ينخفض دولارا إلى 84.81 دولار للبرميل

Thu Jul 12, 2012 9:36am GMT
 
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لندن 12 يوليه تموز (رويترز) - هبط سعر النفط الأمريكي دولارا إلى 84.81 دولار للبرميل اليوم الخميس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن العوامل الأساسية تراجعت بوضوح في 2012 ومع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني في وقت لاحق اليوم.

وقالت الوكالة التي تقدم النصح للدول الصناعية الكبرى بشأن سياسات الطاقة إن أساسيات السوق وهي المتمثلة في عوامل العرض والطلب "تراجعت بوضوح منذ بداية العام" ومخزونات النفط زادت بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)

 