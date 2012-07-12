الذهب يتراجع 1% مع ارتفاع الدولار
لندن 12 يوليه تموز (رويترز) - واصلت أسعار الذهب خسائرها فانخفض السعر دولارا اليوم الخميس بعدما خلا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أي إشارة لاجراءات تيسير نقدي أمريكية وشيكة ما دعم الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين أمام اليورو.
وفي الساعة 1223 بتوقيت جرينتش هبط سعر الذهب الفوري واحدا بالمئة إلى 1559.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1558.19 دولار. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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