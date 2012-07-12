الذهب يتراجع 1% مع ارتفاع الدولار

لندن 12 يوليه تموز (رويترز) - واصلت أسعار الذهب خسائرها فانخفض السعر دولارا اليوم الخميس بعدما خلا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أي إشارة لاجراءات تيسير نقدي أمريكية وشيكة ما دعم الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين أمام اليورو.