مصحح-العراق: بريميير أويل ستنضم لباشنفت الروسية في تطوير امتياز نفطي

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بغداد 15 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول نفطي عراقي اليوم الأحد إن بريميير أويل ‭‭ ‬‬ البريطانية ستتحالف مع باشنفت ‭‭ ‬‬ الروسية لتطوير منطقة امتياز 12 النفطية.

وفي الشهر الماضي منح العراق باشنفت حقوق تطوير الحقل. وأبلغ عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية الصحفيين أن بريميير أويل أشارت إلى أنها ستنضم أيضا للمشروع.