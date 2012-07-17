مسؤول: استئناف تشغيل خط أنابيب مأرب في اليمن
دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في شركة صافر المشغلة لخط أنابيب مأرب في اليمن إن النفط عاد للتدفق في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد إصلاح الخط الذي ظل مغلقا لمدة تسعة أشهر بسبب أعمال تخريب.
وأضاف المسؤول "نحاول ملء الخط حاليا. نحتاج ساعتين أو ثلاثة قبل أن نبدء الضخ إلى المرفأ."
وتتولى صافر أيضا تشغيل مرفأ راس عيسى النفطي على ساحل البحر الأحمر.
وقال المسؤول "سيتطلب الأمر 12-13 يوما قبل أن تتوفر كميات كافية في المرفأ لتحميل أولى الشحنات."
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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