مسؤول: استئناف تشغيل خط أنابيب مأرب في اليمن

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في شركة صافر المشغلة لخط أنابيب مأرب في اليمن إن النفط عاد للتدفق في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد إصلاح الخط الذي ظل مغلقا لمدة تسعة أشهر بسبب أعمال تخريب.