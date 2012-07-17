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أو.إم.في تعلن استئناف انتاجها في اليمن

Tue Jul 17, 2012 1:37pm GMT
 
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فيينا 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة إنها استأنفت انتاجها في اليمن.

جاء ذلك في رد المتحدث على استفسارات في هذا الصدد من خلال رسالة عبر البريد الالكتروني وكتب "يمكن ان نؤكد أننا استأنفنا الانتاج في اليمن أمس."

وقالت الشركة المشغلة لخط أنابيب نفط مأرب في اليمن اليوم الثلاثاء انها استانفت تشغيله في مطلع الاسبوع لتنهي توقف استمر تسعة أشهر ما اضطر الدولة الفقيرة للاعتماد تبرعات الوقود.

وقدم اليمن 6600 برميل من المكافيء النفطي يوميا لأو.إم.في خلال 2010 قبل أن توقف اضطرابات مدنية خط الانابيب. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد- هاتف 0020225783292)
 