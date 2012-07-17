الذهب يتراجع أكثر من 1% بعد تصريحات برنانكي

لندن 17 يوليه تموز (رويترز) - ظلت أسعار الذهب منخفضة اليوم الثلاثاء بعدما قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إن المجلس مستعد لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي الذي تباطأ بشدة في الشهور الماضية.