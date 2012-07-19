العراق يتلقى ردا "إيجابيا" من أوباما بشأن عقود اكسون في كردستان

بغداد 19 يوليو تموز (رويترز) - قال العراق إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما قدم ردا ايجابيا على مخاوف بغداد بشأن اتفاقات اكسون موبيل النفطية مع اقليم كردستان وأكد احترام بلاده لدستور وقوانين العراق.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "نود التأكيد أن الرسالة كانت ايجابية ومقنعة وتؤكد احترامها للدستور والقوانين العراقية وفي الاتجاه ذاته الذي تسعى إليه الحكومة العراقية."