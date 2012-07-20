سي.إن.بي.سي: مورجان ستانلي قد يبيع حصة في وحدة السلع الأولية إلى قطر

20 يوليو تموز (رويترز) - أفادت شبكة سي.إن.بي.سي اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن مورجان ستانلي بلغ مرحلة متقدمة في محادثات بشأن بيع حصة في وحدته لتداول عقود السلع الأولية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات الدولارات إلى صندوق الثروة السيادية القطري.

وذكرت سي.إن.بي.سي على موقعها الالكتروني نقلا عن أحد المصادر أن المحادثات ركزت في الآونة الأخيرة على أن يشتري جهاز قطر للاستثمار حصة أقلية. وقالت إن الصفقة قد تكون وشيكة لكنها أضافت أنه لم يتم الاتفاق على شروط محددة ومازال من المحتمل ألا تكتمل.

وأحجم مورجان ستانلي عن التعليق على التقرير.

وكشفت تقارير للمرة الأولى قبل شهر أن مورجان ستانلي يدرس بيع حصة في وحدة السلع الأولية التي كانت يوما واحدة من أكبر وحدتين للسلع الأولية في وول ستريت.