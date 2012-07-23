برنت والخام الأمريكي يخسران 3 دولارات بسبب مخاوف بشأن منطقة اليورو

لندن 23 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الإثنين مع إقبال المستثمرين والمتعاملين على التخلص من الأصول التي تنطوي على مخاطر لخوفهم من أن اسبانيا قد تحتاج إلى مساعدة مالية شاملة بينما يرتفع الدولار مما يضغط على السلع الأولية.