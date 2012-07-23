برنت والخام الأمريكي يخسران 3 دولارات بسبب مخاوف بشأن منطقة اليورو
لندن 23 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الإثنين مع إقبال المستثمرين والمتعاملين على التخلص من الأصول التي تنطوي على مخاطر لخوفهم من أن اسبانيا قد تحتاج إلى مساعدة مالية شاملة بينما يرتفع الدولار مما يضغط على السلع الأولية.
وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش تراجع عقد أقرب استحقاق لخام برنت 3.77 دولار إلى 103.06 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 3.29 دولار إلى 88.54 دولار للبرميل.
وذكرت تقارير نهاية الأسبوع الماضي أن سلطات أقاليم اسبانية ستضطر لطلب مساعدة من الحكومة المركزية مما دفع عوائد السندات الاسبانية إلى مستويات خطرة وعزز التوقعات بأن مدريد قد تحتاج لبرنامج إنقاذ سيادي.
وارتفع الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذا آمنا مقابل سلة عملات مسجلا أعلى مستوياته في عامين مما زاد الضغط على السلع الأولية المسعرة بالدولار.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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