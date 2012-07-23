برنت يهبط 4 دولارات وسط مخاوف بشأن منطقة اليورو

لندن 23 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة دولارات إلى 102.83 دولار للبرميل اليوم الإثنين إذ يتخلص المستثمرون والمتعاملون من الأصول عالية المخاطر لخوفهم من أن اسبانيا قد تحتاج إلى مساعدة مالية شاملة بينما أدى ارتفاع الدولار لضغوط على السلع الأولية.