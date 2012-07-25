Sat 24 Dec 2016 | 19:43 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صندوق النقد يرحب بإجراءات التقشف السودانية ويدعو لمزيد من الإصلاح

Wed Jul 25, 2012 11:10am GMT
 
[-] نص [+]

الخرطوم 25 يوليو تموز (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء ان اجراءات التقشف الاخيرة في السودان بما في ذلك خفض دعم الوقود وخفض قيمة العملة خطوة مهمة لعلاج العجز في الميزانية ولكن ينبغي ان يستمر الاصلاح.

وذكر الصندوق في بيان صدر عقب مشاورات مع الحكومة "تؤكد البعثة على الحاجة لمواصلة إصلاح السياسات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي متوسط الأجل مما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادي الشامل والتوسع في توفير وظائف والحد من الفقر."

ويعاني السودان من اتساع فجوة التمويل بعد فقد انتاج النفط إثر استقلال جنوب السودان قبل عام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 