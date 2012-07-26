ليبيا تتوقع عودة انتاج النفط لمستويات قبل الحرب في أكتوبر

طرابلس 26 يوليو تموز (رويترز) - أبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي رويترز أن ليبيا تتوقع عودة انتاج النفط لمستويات ما قبل الحرب في أكتوبر تشرين الأول وهو موعد متأخر عن توقعات سابقة نتيجة تعطل الانتاج وبطء عودة شركات الخدمة النفطية للدولة الواقعة في شمال افريقيا.

وقال الشكماك "لو سار كل شيء وفقا للخطة ولم تحدث اعطال جديدة فأعتقد أنه خلال ثلاثة أشهر من الان... نأمل في الوصول لمستوى 1.6 (مليون برميل يوميا)."

وأضاف "كانت خطتنا الأصلية تسهتدف نهاية يوليو.. الربع الثاني.. لكن هناك أسبابا كثيرة أحدها تكرار تعطل الانتاج... وأيضا تأخر الدعم من شركات الخدمة الفنية النفطية. لم تعد الشركات بالكامل."

وقال الشكماك إن الانتاج يبلغ حاليا 1.56 مليون برميل يوميا وقد عاود الارتفاع بعد استئناف تشغيل ثلاثة مرافئ رئيسية للتصدير في الشرق كانت قد اغلقت بسبب احتجاجات سياسية بعد الانتخابات التي جرت في السابع من يوليو تموز. وأضاف المسؤول أن ليبيا تعتزم تعزيز طاقتها الانتاجية إلى مليوني برميل يوميا بنهاية 2015.