مسؤول: أول شحنة نفط تصل مصفاة عدن اليمنية بعد توقف 9 أشهر

عدن 30 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول بمصفاة عدن لرويترز إن أول شحنة نفط خام من خط أنابيب مأرب وصلت مصفاة عدن اليمنية بعد توقف استمر تسعة أشهر واضطرت البلاد بسببه إلى الاعتماد على معونات الوقود.

وقال المسؤول "وصلت أول شحنة مؤلفة من 15 الف طن مساء السبت من خط أنابيب مأرب إلى مصفاة عدن."

وقد جرى اغلاق خط الأنابيب بعد هجمات شنها رجال قبائل في عام 2011 . وقبل اغلاقه كان خط مأرب ينقل نحو 110 الاف برميل يوميا من الخام الخفيف منخفض الكبريت إلى مرفأ تصدير راس عيسي على البحر الأحمر الذي تديره شركة صافر. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)