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مشرعون امريكيون يقتربون من وضع اللمسات الاخيرة على عقوبات جديدة ضد ايران

Tue Jul 31, 2012 1:02am GMT
 
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واشنطن 31 يوليو تموز (رويترز) - اقترب المشرعون الامريكيون خطوة من وضع اللمسات الاخيرة على عقوبات جديدة تهدف الي فرض مزيد من القيود على ايرادات ايران النفطية بعد ان اتفق مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب يوم الاثنين على مشروع قانون توفيقي.

وإذا اقر المشروع فان العقوبات ستضع ضغوطا اضافية فوق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في وقت سابق من هذا العام على الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الايراني وهي عقوبات يأمل الغرب بأن تمنع ايران من صنع اسلحة نووية.

وقال زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إنهم يريدون إقرار العقوبات الجديدة بحلول مطلع الاسبوع القادم حيث من المقرر ان يبدأ الكونجرس عطلة طويلة. ولم يتم بعد تحديد موعد للاقتراع على المشروع في المجلسين. (اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية-هاتف 0020225783292)
 