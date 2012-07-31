توتال توقع اتفاقا نفطيا في كردستان العراق
باريس 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة توتال الفرنسية إنها اشترت حصة نسبتها 35 في المئة في منطقتين للتنقيب عن النفط في اقليم كردستان العراق رغم احتمال أن يغضب ذلك حكومة العراق التي تحاول منع شركات النفط من التعامل مباشرة مع الاقليم شبه المستقل.
وقالت توتال التي تبعت منافسات أمريكية بالعمل في المنطقة إنها اشترت الحصتين في منطقتي حرير وسفين من ماراثون اويل الأمريكية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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