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العراق يسعى لإلغاء عقد توتال في حقل حلفاية

Wed Aug 1, 2012 9:23am GMT
 
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بغداد أول أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي اليوم الأربعاء إن العراق يعمل على إلغاء حصة صغيرة لشركة توتال في حقل نفط حلفاية بعد إعلان الشركة الفرنسية أنها وقعت اتفاقات لتطوير النفط في المنطقة الكردية شبه المستقلة.

وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية إن العراق سيفسخ عقد أي شركة توقع اتفاقا مع كردستان بدون موافقة وزارة النفط.

وتقول الحكومة المركزية في العراق إن اتفاقات النفط الموقعة مع منطقة كردستان غير قانونية. كانت توتال أعلنت أمس الثلاثاء أنها اتفقت على شراء حصة في رقعتين بالمنطقة مما أثار غضب بغداد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 