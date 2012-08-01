جازبروم نفت توقع اتفاقات للمشاركة في الإنتاج مع كردستان العراق

موسكو أول أغسطس آب (رويترز) - قالت جازبروم نفت الذراع النفطية لشركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إنها اشترت حصة في امتيازين بإقليم كردستان العراق بعد خطوات مماثلة من شركات عالمية منافسة أثارت غضب الحكومة المركزية في بغداد.

وستأخذ جازبروم نفت 40 بالمئة من منطقة امتياز كرميان لتصبح على قدم المساواة مع شركة وسترن زاجروس الكندية المشغلة للامتياز و80 بالمئة من منطقة شاكال. وستحتفظ حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بحصة 20 بالمئة في كلا الامتيازين.

وتقدر جازبروم نفت الاحتياطيات المحتملة للمنطقتين بنحو 3.6 مليار برميل من المكافئ النفطي.

وللشركة مشروع آخر في العراق بالقرب من الحدود الإيرانية حيث تتوقع أن تنتج منه نحو 15 ألف برميل يوميا بدءا من عام 2013.

وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي في بيان "بناء على تجربتنا الطيبة في التعاون مع جمهورية العراق حيث نشارك بالفعل في تطوير حقل بدرة قررت الشركة تعزيز وجودها في البلاد."

وأضاف "تنفيذ هذه المشروعات سيسمح لجازبروم نفت بزيادة مساهمتها في خطط العراق لتعزيز إنتاج النفط لتكتسب خبرة إضافية في هذا البلد ولتعزز وجودها في الخارج."