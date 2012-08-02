Sat 24 Dec 2016 | 19:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

كردستان: قد نتوقف عن تصدير النفط في 31 اغسطس

Thu Aug 2, 2012 9:16am GMT
 
[-] نص [+]

لندن 2 أغسطس آب (رويترز) - قال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية باقليم كردستان العراق شبه المستقل إن الاقليم يعتزم وقف تصدير النفط في 31 اغسطس اب ما لم تسدد الحكومة المركزية جميع المدفوعات المستحقة.

وجاء تصريح الوزير في خطاب نشره الموقع الالكتروني لحكومة اقليم كردستان. وقال اقليم كردستان أمس الأربعاء إنه سيستأنف التصدير هذا الأسبوع في مسعى لانهاء خلاف بشأن المدفوعات مع بغداد. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 