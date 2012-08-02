كردستان: قد نتوقف عن تصدير النفط في 31 اغسطس

لندن 2 أغسطس آب (رويترز) - قال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية باقليم كردستان العراق شبه المستقل إن الاقليم يعتزم وقف تصدير النفط في 31 اغسطس اب ما لم تسدد الحكومة المركزية جميع المدفوعات المستحقة.

وجاء تصريح الوزير في خطاب نشره الموقع الالكتروني لحكومة اقليم كردستان. وقال اقليم كردستان أمس الأربعاء إنه سيستأنف التصدير هذا الأسبوع في مسعى لانهاء خلاف بشأن المدفوعات مع بغداد. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)