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مصحح-مصدر: صادرات نفط العراق عبر تركيا لم تتأثر بانفجار

Mon Aug 6, 2012 12:54pm GMT
 
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(لتوضيح أن الصادرات عبر تركيا لم تتأثر بالانفجار وليس الصادرات إلى تركيا)

كركوك (العراق) 6 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر بشركة نفط الشمال العراقية لرويترز اليوم الاثنين إن صادرات النفط من حقول كركوك بشمال العراق عبر ميناء جيهان التركي لم تتأثر بانفجار وقع الليلة الماضية في خط أنابيب وذلك نظرا لوجود احتياطيات في ميناء جيهان.

وقال المسؤول إن الصادرات عبر خط الأنابيب من حقول نفط كركوك إلى تركيا تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 