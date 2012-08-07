مصدر ملاحي: توقف صادرات العراق من نفط كركوك

لندن 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر ملاحي تركي إن تدفقات النفط العراقي إلى تركيا مازالت متوقفة اليوم الثلاثاء بعد تعرض خط أنابيب لانفجار يوم الأحد وإن سفنا أوقفت التحميل في ميناء جيهان التركي بعد نفاد مخزونات الخام العراقي في الصهاريج هناك.