Sat 24 Dec 2016 | 19:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصدر ملاحي: توقف صادرات العراق من نفط كركوك

Tue Aug 7, 2012 8:11am GMT
 
[-] نص [+]

لندن 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر ملاحي تركي إن تدفقات النفط العراقي إلى تركيا مازالت متوقفة اليوم الثلاثاء بعد تعرض خط أنابيب لانفجار يوم الأحد وإن سفنا أوقفت التحميل في ميناء جيهان التركي بعد نفاد مخزونات الخام العراقي في الصهاريج هناك.

كان مسؤولون بقطاع الطاقة التركي قالوا أمس الاثنين إن إصلاح خط الأنابيب قد يستغرق ما يصل إلى عشرة أيام. ويضخ الخط حوالي ربع صادرات الخام العراقية من حقول قرب مدينة كركوك إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 