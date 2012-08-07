مصدر ملاحي: توقف صادرات العراق من نفط كركوك
لندن 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر ملاحي تركي إن تدفقات النفط العراقي إلى تركيا مازالت متوقفة اليوم الثلاثاء بعد تعرض خط أنابيب لانفجار يوم الأحد وإن سفنا أوقفت التحميل في ميناء جيهان التركي بعد نفاد مخزونات الخام العراقي في الصهاريج هناك.
كان مسؤولون بقطاع الطاقة التركي قالوا أمس الاثنين إن إصلاح خط الأنابيب قد يستغرق ما يصل إلى عشرة أيام. ويضخ الخط حوالي ربع صادرات الخام العراقية من حقول قرب مدينة كركوك إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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