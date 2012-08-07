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مسؤولون أتراك يتوقعون بدء تدفق النفط العراقي إلى جيهان غدا الأربعاء

Tue Aug 7, 2012 1:18pm GMT
 
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أنقرة 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤولون بوزارة الطاقة التركية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع بدء تدفق النفط بخط الأنابيب كركوك-جيهان من العراق إلى الساحل التركي على البحر المتوسط غدا الأربعاء وذلك عبر خط ثان لم يتأثر بانفجار وقع مطلع الأسبوع.

وقال مصدر ملاحي تركي إن تدفق النفط العراقي إلى تركيا ظل متوقفا اليوم بعد انفجار بخط أنابيب يوم الأحد وإن سفنا أوقفت التحميل في ميناء جيهان التركي بعد نفاد مخزونات الخام العراقي في الصهاريج.

كان مسؤولو طاقة أتراك قالوا أمس الاثنين إن إصلاح خط الأنابيب قد يستغرق ما يصل إلى عشرة أيام. ويضخ الخط حوالي ربع صادرات الخام العراقية من حقول قرب مدينة كركوك إلى جيهان على ساحل المتوسط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 