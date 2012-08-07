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مسؤول: كردستان العراق تستأنف تصدير النفط

Tue Aug 7, 2012 2:43pm GMT
 
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بغداد 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول كبير في حكومة اقليم كردستان بشمال العراق لرويترز إن صادرات النفط الخام استؤنفت من الاقليم اليوم الثلاثاء بمعدل 100 ألف برميل يوميا.

وكانت الصادرات قد توقفت في ابريل نيسان بسبب خلاف بشأن المدفوعات بين حكومة بغداد المركزية وحكومة الاقليم شبه المستقل.

وقال المسؤول "كما وعدنا .. استأنفنا اليوم في حوالي الساعة 12 ظهرا ضخ النفط بمعدل حوالي 100 ألف برميل يوميا كبادرة لحسن النية نحو الحكومة المركزية في بغداد." (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 