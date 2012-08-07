مسؤول: كردستان العراق تستأنف تصدير النفط

بغداد 7 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول كبير في حكومة اقليم كردستان بشمال العراق لرويترز إن صادرات النفط الخام استؤنفت من الاقليم اليوم الثلاثاء بمعدل 100 ألف برميل يوميا.

وكانت الصادرات قد توقفت في ابريل نيسان بسبب خلاف بشأن المدفوعات بين حكومة بغداد المركزية وحكومة الاقليم شبه المستقل.