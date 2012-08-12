عمان: ممرات النقل البحري في مضيق هرمز لم تتأثر بتصادم بين ناقلة ومدمرة

مسقط 12 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول في خفر السواحل العماني اليوم الأحد إن ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز لم تتأثر بتصادم بين ناقلة نفط ومدمرة امريكية.

وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه التزاما بقواعد الحديث مع الصحفيين إن الناقلة والمدمرة بحالة جيدة وإن خفر السواحل لم يغلق مضيق هرمز والعمل يجري كالمعتاد.

ويمر نحو 40 بالمئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق اليوم قال الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين إن المدمرة الأمريكية بورتر اصطدمت بناقلة مملوكلة لشركة يابانية قرب المضيق في الساعات الأولى من صباح اليوم.