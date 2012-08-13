برنت يغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

نيويورك 13 أغسطس آب (رويترز) - أغلقت العقود الآجلة لمزيج برنت عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الإثنين إذ طغت مخاوف من تعثر امدادات الشرق الاوسط بسبب تصاعد التوترات الاقليمية واحتمال تراجع الانتاج من بحر الشمال في سبتمبر أيلول على القلق بشأن الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان.

وفي لندن أغلق خام برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر عند 113.60 دولار للبرميل مرتفعا 65 سنتا أو 0.58 بالمئة مسجلا أعلى سعر تسوية منذ الثالث من مايو أيار. وانتعش العقد من خسارة طفيفة يوم الجمعة. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)