مصر تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام

القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الأربعاء إنه يأمل أن تتوصل مصر إلى اتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام أو في موعد أقرب من ذلك.