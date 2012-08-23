مصدر: إيران تشحن نحو مليوني برميل من زيت الوقود إلى سنغافورة

سنغافورة 23 أغسطس آب (رويترز) - أفاد مصدر بميناء إيراني وبيانات شحن خاصة برويترز اليوم الخميس أن إيران بدأت نقل نحو مليوني برميل من زيت الوقود إلى سنغافورة في أول شحنة من نوعها منذ يونيو حزيران.

وحصلت سنغافورة أكبر مركز تجاري بحري للوقود في اسيا على استثناء من العقوبات المالية الأمريكية على إيران في أواخر يونيو بعدما ضغطت على الشركات النفطية العاملة فيها لتقليص تعاملاتها مع إيران.

وبالرغم من أن سنغافورة لم تكن على أول قائمة من الدول المعفاة من الولايات المتحدة فقد حصلت على الاستثناء بعدما أظهرت خفضا كبيرا في وارداتها من النفط الإيراني.

وتظهر بيانات شحن أن سفينة العملاقة "ليدرشب" المملوكة لايران والتي من المنتظر أن تصل إلى سنغافورة في مطلع أكتوبر تشرين الأول قد غادرت المياه الإيرانية هذا الأسبوع.

وأبلغ مصدر ملاحي مقيم بايران رويترز أن ناقلة النفط العملاقة كانت واحدة من ثلاث ناقلات راسية قبالة منشأة التصدير الإيرانية الرئيسية بجزيرة خرج محملة بزيت الوقود في انتظار مشتر.

وقال المصدر "غادرت السفينة منذ ثلاثة أيام... كانت في انتظار التوجيهات منذ مطلع يوليو."

وأضاف "أبلغنا أنهم كانوا في انتظار مشترين."

وتظهر بيانات رويترز أن السفينة تمر حاليا بالساحل الغربي للهند. ووفقا للبيانات فقد تم اعادة تشغيل جهاز الارسال الموجود بالسفينة والمغلق منذ 29 مايو ايار في 14 أغسطس اب.