تركيا تتوقع إصلاح خط كركوك-جيهان خلال أسبوع

أنقرة 28 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم الثلاثاء إن ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب ينقل نحو ربع إجمالي صادرات العراق قد استؤنف في أحد أنبوبين بعدما تسبب حريق في غلق الخط الرئيسي.

وأضاف يلدز أن الخط الثاني سيعود للعمل في غضون أسبوع مع الانتهاء من أعمال الإصلاح.