العراق: تصدير النفط لتركيا مازال متوقفا

بغداد 28 أغسطس آب (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية إن ضخ النفط في خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي مازال متوقفا اليوم الثلاثاء نتيجة تعطل العمليات في محطات ضخ الخام داخل تركيا.

وجاءت التصريحات بعدما أعلن وزير الطاقة التركي في وقت سابق اليوم استئناف تدفق الخام.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "بالرغم من تحويل الضخ إلى الأنبوب البديل لكننا حتى الآن لا نستطيع استئناف الصادرات لأن السلطات التركية أبلغتنا بتوقف محطات ضخ النفط عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي."