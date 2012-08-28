مسؤول: حكومة كردستان العراق تحذر من وقف تصدير النفط مجددا

بغداد 28 أغسطس آب (رويترز) - هددت حكومة كردستان العراق بوقف صادرات النفط مجددا في مطلع سبتمبر أيلول زاعمة أن الحكومة المركزية مازالت تحجم عن صرف مستحقاتها وهي محور الخلاف بينهما بشأن شحنات النفط.

وقال مسؤول بارز في حكومة كردستان إن حكومة المنطقة تتجه لوقف الصادرات في مطلع سبتمبر لأنها لم تتلق حتى الآن أي بادرة من بغداد بشأن الموافقة على مدفوعات لشركات النفط العاملة في لمنطقة.

وثمة خلاف قديم بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة كردستان في الشمال بشأن السيطرة على النفط في المنطقة إذ تصر بغداد على أنها وحدها صاحبة حق تصدير الخام العراقي.

وأوقفت كردستان الصادرات في ابريل نيسان وقالت إن بغداد لم تسدد مستحقات الشركات هناك لكنها استأنفت الشحنات في السابع من الشهر الجاري محذرة من وقف الصادرات مرة أخرى خلال شهر إذا لم يتم سداد المستحقات.