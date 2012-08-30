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مسؤول: كردستان العراق مستعد للتفاوض لانهاء الخلاف بشأن قانون النفط

Thu Aug 30, 2012 11:27am GMT
 
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بغداد 30 أغسطس آب (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس إن اقليم كردستان شبه المستقل مستعد لاستئناف المحادثات مع بغداد لانهاء خلافاتهما السياسية وخاصة بشأن قانون النفط المؤجل منذ فترة طويلة والذي سيمنح السلطات الاقليمية نفوذا أكبر في إدارة موارد الطاقة.

وتشير اللهجة الايجابية لشاويس وهو كردي إلى أن الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان ربما تكونان في سبيلهما لحل النزاع بشأن النفط والأراضي واقتسام السلطة وهو النزاع الذي يهدد الاتحاد الفيدرالي غير المستقر في العراق.

وقال شاويس لرويترز إن كردستان تعتقد ان بالامكان حل النزاع بشأن النفط من خلال مسودة معدلة لقانون النفط والغاز ترجع لعام 2007 وهي المسودة التي حظيت بموافقة كافة الأطراف فيما سبق. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 