مسؤول: كردستان العراق مستعد للتفاوض لانهاء الخلاف بشأن قانون النفط

بغداد 30 أغسطس آب (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس إن اقليم كردستان شبه المستقل مستعد لاستئناف المحادثات مع بغداد لانهاء خلافاتهما السياسية وخاصة بشأن قانون النفط المؤجل منذ فترة طويلة والذي سيمنح السلطات الاقليمية نفوذا أكبر في إدارة موارد الطاقة.

وتشير اللهجة الايجابية لشاويس وهو كردي إلى أن الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان ربما تكونان في سبيلهما لحل النزاع بشأن النفط والأراضي واقتسام السلطة وهو النزاع الذي يهدد الاتحاد الفيدرالي غير المستقر في العراق.