سومو: ارتفاع صادرات نفط العراق إلى 2.565 مليون ب/ي في أغسطس

بغداد أول سبتمبر أيلول (رويترز) - أبلغ رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) رويترز اليوم السبت أن صادرات العراق من النفط ارتفعت إلى 2.565 مليون برميل يوميا في المتوسط في أغسطس آب مقارنة مع 2.516 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.

وقال فلاح العامري رئيس سومو إن الصادرات من البصرة في الجنوب بلغت 2.252 مليون برميل يوميا في أغسطس في حين سجلت الشحنات الشمالية من كركوك 313 ألف برميل يوميا شاملة نحو ستة آلاف برميل يوميا تنقل بالشاحنات إلى الأردن. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)