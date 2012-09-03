صندوق النقد: السودان يستطيع سد العجز بإجراءات تقشف وتحسين جمع الضرائب

الخرطوم 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن آفاق الاقتصاد السوداني تحسنت منذ أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات تقشفية صارمة لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط.