صندوق النقد: السودان يستطيع سد العجز بإجراءات تقشف وتحسين جمع الضرائب
من أولف ليسينج
الخرطوم 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن آفاق الاقتصاد السوداني تحسنت منذ أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات تقشفية صارمة لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط.
وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة في يوليو تموز 2011 مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية حيث كان النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء.
وأطلقت الحكومة في يونيو حزيران حزمة إجراءات تقشفية صارمة تتضمن خفض دعم الوقود لسد العجز المالي مما أثار احتجاجات لم تدم طويلا.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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