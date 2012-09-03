العراق يتوقع نمو الاقتصاد 10% سنويا على مدى 3 سنوات
بغداد 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الإثنين إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي عشرة بالمئة سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة بفضل نمو الإيرادات النفطية.
وأضاف مظهر قاسم في مقابلة مع رويترز إنه بدون النفط لن يتجاوز النمو 4.5 بالمئة لكن القطاع النفطي يشكل 60 بالمئة من الاقتصاد.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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