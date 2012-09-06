وزير المالية: تركيا أنفقت نحو 275 مليون دولار على اللاجئين السوريين

أنقرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية التركي محمد شيمشك لرويترز إن بلاده أنفقت نحو 500 مليون ليرة (275 مليون دولار) لتوفير الغذاء والمأوى للاجئين السوريين.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عدد اللاجئين السوريين في تركيا قد يصل الى 200 الف مع تصاعد الصراع في سوريا.

ويشمل الرقم أكثر من 74 الف لاجئ سوري مسجلين بالفعل في تركيا التي تنشئ ما لا يقل عن خمسة مخيمات جديدة بالإضافة إلى التسعة القائمة.