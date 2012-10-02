مصحح-مسؤول: إنتاج نفط العراق قد يبلغ 3.4 مليون ب/ي بنهاية العام
(لتوضيح أن المقصود لمستوى الصادرات المتوقع في الفقرة الأولى هو العام القادم)
دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مستشار رفيع في مجال الطاقة لرئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يبلغ إنتاج العراق من النفط 3.4 مليون برميل يوميا في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط العام القادم.
وكان ثامر غضبان يتحدث للصحفيين على هامش مناسبة للقطاع في دبي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن صادرات الخام العراقي ستتجاوز 2.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول وقدر حجم الإنتاج بأكثر من 3.3 مليون برميل يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.