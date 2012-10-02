مصحح-مسؤول: إنتاج نفط العراق قد يبلغ 3.4 مليون ب/ي بنهاية العام

(لتوضيح أن المقصود لمستوى الصادرات المتوقع في الفقرة الأولى هو العام القادم)

دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مستشار رفيع في مجال الطاقة لرئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يبلغ إنتاج العراق من النفط 3.4 مليون برميل يوميا في حين من المتوقع أن تسجل الصادرات 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط العام القادم.

وكان ثامر غضبان يتحدث للصحفيين على هامش مناسبة للقطاع في دبي.