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أحمدي نجاد: إيران تستطيع تمويل وارداتها

Tue Oct 2, 2012 12:45pm GMT
 
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دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي يوفر ما يكفي من العملة الصعبة لتمويل واردات البلاد بالرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية التي تهدف لخفض إيراداتها النفطية.

وقال أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي بعد هبوط الريال إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من اليوم "قدم البنك المركزي كل ما يلزم من العملة لهذه الواردات."

وأضاف أن أعداء إيران يشنون "حربا نفسية" عليها. وتابع "نجح الأعداء في خفض صادراتنا النفطية لكن نأمل أن نعوض أثر ذلك." (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 